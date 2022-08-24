Ozon сможет удержать положительную EBITDA в 3К22 при сохранении текущей стратегии - ПСБ

Ozon, скорее всего, сможет удержать положительную EBITDA и в третьем квартале 2022 года при сохранении текущей стратегии, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы положительно оцениваем результаты Ozon за 2К22: компании удалось выйти в плюс по скорректированной EBITDA и сократить чистый убыток за счет оптимизации расходов. Считаем, что постепенный выход на операционную эффективность может стать залогом удержания доли рынка маркетплейса в будущем. Рост выручки связан как с увеличением количества заказов, так и с ростом выручки от услуг, подскочившей на 185%, в том числе из-за доходов от комиссий и рекламы. Ждем, что инвестиции в IT-оборудование и сервисы, а также рост выручки от услуг будут способствовать постепенному выходу маркетплейса на прибыль на среднесрочном горизонте. При сохранении текущей стратегии Ozon сможет удержать положительную EBITDA и в третьем квартале текущего года", - пишут эксперты в комментарии.

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