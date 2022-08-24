Вероятен отскок индекса Hang Seng до 19500п в ближайшие сессии - BCS Express

Вероятен отскок индекса Hang Seng до 19500 пунктов в ближайшие торговые сессии, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Котировки индекс Гонконгской биржи Hang Seng снизились в рамках прогноза до локальной поддержки. В моменте они держатся на уровне 19270 пунктов. На ближайших торговых сессиях котировки с высокой вероятностью будут пытаться совершить отскок до 19500 пунктов. Говорить о том, что текущие уровни могут стать точкой для полноценного разворота, не приходится. Для роста рынку требуются новые позитивные драйверы, а учитывая его специфику, без новых решений правительства по стимулированию экономики не обойтись", - пишет аналитик в обзоре.

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