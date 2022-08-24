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24 августа 2022 года 10:45
Возможно ослабление рубля до 60,3 руб./$1 в среду - Банк "Санкт-Петербург"
Возможно ослабление рубля до уровня 60,3 руб./$1 на торгах в среду, но в связи с продажей валюты компаниями-экспортерами пара доллар/рубль вряд ли закончит день заметно выше указанного уровня, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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