Возможно ослабление рубля до 60,3 руб./$1 в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно ослабление рубля до уровня 60,3 руб./$1 на торгах в среду, но в связи с продажей валюты компаниями-экспортерами пара доллар/рубль вряд ли закончит день заметно выше указанного уровня, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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