Рынок ОФЗ в текущий момент устойчив к ухудшению внешнего фона - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций в текущий момент устойчив к ухудшению внешнего фона, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Полагаем, что ОФЗ продолжат торговаться в среду около достигнутых уровней (9% для 10-летних ОФЗ и 7,6% для 1-летних). Ожидания замедления инфляции в РФ и снижения ключевой ставки ЦБ РФ обеспечивают устойчивость рынка рублевых облигаций к ухудшению внешнего фона", - отмечает эксперт.

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