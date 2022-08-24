Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России и США:

- Промышленное производство в России за июль;

- Заказы на товары длительного пользования в США в июле;

- Незавершённые продажи на рынке недвижимости в США в июле.

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