Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 2240-2265п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, умеренным изменением или сдержанным снижением в пределах 0,6%, в диапазоне 2240-2265 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сочетание ухудшившегося внешнего фона и позитивных краткосрочных технических факторов создает неоднозначные условия для открытия индекса Мосбиржи. Внутри дня не исключена его стабилизация около ближайшего значимого уровня 2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2230, 2210 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2280, 2300 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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