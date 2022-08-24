Цены рублевых корпбондов в среду могут незначительно просесть на внешнем негативе

Москва. 24 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут незначительно просесть на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий продолжения ужесточения монетарной политики Федрезервом США, сдерживающим фактором выступит дорогая нефть (Brent превысила $100 за баррель), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-0,5%, причем Dow Jones (-0,5%) показал самую длительную череду снижений за месяц, тогда как Nasdaq Composite практически не изменился.

Опубликованные во вторник данные Минторга США указали, что продажи новых домов в Штатах в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с января 2016 года. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

В среду в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 1,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Центральным событием этой недели будет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити, который пройдет 25-27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу. Трейдеры ждут, что Пауэлл внесет больше ясности относительно будущего монетарной политики в США.

При этом опасения инвесторов по поводу дальнейшего роста процентных ставок в Штатах усилились после того, как глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что, если инфляция окажется значительно более устойчивой, чем ожидают рынки, ФРС придется действовать агрессивнее в течение более длительного времени, пишет Trading Economics.

"Многие параметры указывают на максимальную занятость в экономике США при очень высокой инфляции. Это абсолютно несбалансированная ситуация, в связи с чем мне ясно, что мы должны продолжать ужесточение политики, чтобы привести ситуацию в равновесие", - заявил Кашкари в ходе мероприятия в Миннеаполисе.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены Brent проторговывают рубеж $100 за баррель после почти 4-процентного скачка накануне на сигналах о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:31 МСК в среду составила $100,2 за баррель (-0,02% и +3,9% во вторник), октябрьская цена WTI - $93,8 за баррель (+0,1% и +3,7% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман ранее на этой неделе заявил в интервью Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

Министр отметил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 19 августа, на 5,6 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы Минэнерго США в среду в 18:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла на треть по сравнению с предыдущим торговым днем, достигнув уровня средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,545 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,935 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную и смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 августа вырос на 0,01% и составил 109,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,03%, поднявшись до 803,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-13-боб" (+0,43%), "Европлан ЛК-001Р-01" (+0,3%), "ГТЛК-001Р-15-боб" (+0,21%) и "Аэрофлот-П01-БО-01" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "СистемаАФК-1P-19-боб" (-0,61%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,18%) и "РУСАЛ Братск-БО-002Р-01" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) 23 августа полностью разместил выпуск полугодовых облигаций серии 003Р-002 объемом 43 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 августа за один час без премаркетинга. Ставка единственного полугодового купона установлена на уровне 8,6% годовых.

АО "АПРИ "Флай Плэнинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых, купоны квартальные. По бумагам выставлена годовая оферта. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонов.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-31 в размере 8% годовых. Компания в марте 2015 года разместила 10-летние бонды номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 25,6% выпуска на сумму 640 млн рублей. В июне 2021 года после выкупа по оферте 639,998 тыс. облигаций по цене 100% от номинала, эмитент погасил приобретенные бумаги досрочно. Таким образом, в настоящее время в обращении находится 2 облигации выпуска на 2 тыс. рублей. По выпуску 7 сентября предстоит очередная оферта. Ставка текущего купона - 9% годовых.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 25 августа соберет заявки на дополнительный выпуск №1 облигаций серии 002Р-01 объемом не более 2 млрд руб. Ориентир по цене размещения - не более 600 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. По выпуску предусмотрены 14 квартальных купонов, ставка всех купонов установлена на уровне 11,85% годовых до погашения. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 11-14-го купонов. Дата погашения выпуска - 10 июня 2025 года.

Компания "ИТЦ-Трейд" 7 сентября, в дату окончания 36-го купона, досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн руб. и накопленный купонный доход по нему. Четырехлетний выпуск объемом 50 млн руб. был размещен в сентябре 2019 года, ставки 1-48-го купонов установлены на уровне 14,5% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 10% от номинала должно быть погашено в даты окончания 39-48-го купонов. Также эмитент мог осуществить досрочное погашение в даты окончания 12-го, 24-го и 36-го купонов.

ООО "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 10-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,602 млн рублей из-за "отсутствия денежных средств в необходимом объеме". На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах уже зарегистрированы неисполнения обязательств. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные.