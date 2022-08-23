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Рубль вечером растерял рост и слегка снизился к доллару и евро на уменьшении интереса инвесторов к риску

Москва. 23 августа. Доллар США и евро отыграли потери и сумели слегка повыситься на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль незначительно ослабел к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 59,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,58 руб./EUR1, подорожав на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,5 копейки - до 59,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост к доллару и евро и слегка опустился по итогам дня на фоне снижения интереса к рисковым активам. Настроения на большинстве рынков носят довольно сдержанный характер, так как инвесторы переоценивают риски более активного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Опасения инвесторов подстегнули недавние заявления некоторых руководителей ФРС, высказавшихся в пользу продолжения курса на агрессивный подъем ставки для замедления инфляции в Соединенных Штатах.

На прошлой неделе представители руководства ФРС сигнализировали о том, что борьба американского ЦБ с высокой инфляцией еще не закончена. Джеймс Баллард, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса и главный "ястреб" в Федрезерве, выразил готовность поддержать еще одно повышение ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин также высказался в пользу более активного подъема ставок для сдерживания инфляции.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 б.п. или вновь на 75 б.п.

Одним из ключевых событий для рынков на этой неделе станет ежегодный экономический симпозиум, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). В мероприятии примут участие главы ведущих центробанков мира, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Симпозиум в Джексон-Хоуле, который ежегодно проводит Федеральный резервный банк (ФРБ) Канзас-Сити, пройдет 25-27 августа. Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа, в 17:00 МСК.

Ожидается, что Пауэлл подтвердит решимость ФРС продолжать цикл повышения ключевой ставки до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль, однако он, вероятно, воздержится от сигналов о том, насколько существенным будет следующий шаг регулятора.

Пауэлл на прошлогоднем симпозиуме заявил, что инфляционное давление, вероятно, будет носить переходный характер и не отразится на всех секторах экономики. Между тем на текущий момент он признал, что прогнозы ФРС оказались неверными и регулятору нужно было начать повышать ставку раньше.

Продажи новых домов в США в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил во вторник Минторг страны. Это минимальный показатель с января 2016 года. Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 585 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, утром курс пары "доллар-рубль" на время превышал 60,35 руб./$, продолжая отыгрывать вчерашние сообщения о возможном возобновлении уже в сентябре покупок валюты в рамках бюджетного правила. "Тем не менее позднее курс пары возобновил снижение, чему в первую очередь способствовала продажа валюты в рамках налогового периода. Дополнительную поддержку рублю оказывает рост нефтяных цен - на фоне заявлений о возможном сокращении добычи ОПЕК+ в будущем фьючерсы Brent во вторник превысили $99 за баррель. В среду фактор налогового периода продолжит оказывать рублю поддержку, и в отсутствие новых вербальных интервенций курс пары, вероятно, не превысит уровень в 60,50 руб./$1", - говорит Григорьев.

"Открывшись во вторник чуть ниже 60 рублей, доллар в первый час торгов протестировал отметку в 60,4 рубля. Однако данный уровень оказался для американской валюты дневным максимумом, и большую часть последующих торгов пара "доллар-рубль" находилась чуть ниже 60 руб./$1. Лишь ближе к окончанию рабочего дня доллар предпринимал новые попытки закрепиться на рубеже в 60 рублей. На стороне российской валюты сейчас выступает фактор подготовки участников внутреннего рынка к крупным налоговым перечислениям. В то же время доллар получает поддержку с внешних рынков, где тестирует очередные исторические максимумы к евро. Во вторник пара "евро-доллар" опускалась до 0,99 после слабых статистических данных по деловой активности в еврозоне в августе. Отметим, что, хотя на локальном рынке ощущаются продажи валюты в рамках подготовки к налоговым платежам, системного усиления спроса на рублевую ликвидность на межбанковском рынке пока не наблюдается. Об этом, в частности, свидетельствовали итоги депозитного аукциона ЦБ во вторник", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают активно подниматься в ходе торгов во вторник вечером на опасениях сокращения поставок из Саудовской Аравии и росте цен на газ в Европе.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 3,58% - до $99,93 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 3,72% - до $93,72 за баррель.

Торги накануне обе марки завершили небольшим снижением, хотя в ходе сессии они активно падали на опасениях по поводу замедления темпов роста мировой экономики и спроса на топливо.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что ОПЕК+ может сократить добычу на фоне высокой волатильности и низкой ликвидности торгов.

Трейдеры продолжают следить за консультациями по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций страна сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 августа на 15,44 копейки, до 59,8963 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,4 копейки, до 59,3304 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 26,61 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,9116 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 22,43 копейки и составил 59,8894 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 789,836 млн, из которых $784,56 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 005,276 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 25,44 копейки, до 59,3512 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 14,58 копейки, до 59,3384 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 081,136 млн, из которых EUR191,233 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR889,903 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 23 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 271 млрд рублей (при лимите 2,65 трлн рублей и спросе 2 трлн 271 млрд рублей) в среднем по ставке 7,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 августа, банки разместили 2 трлн 283,2 млрд рублей (при лимите 2,52 трлн рублей и спросе 2 трлн 283,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,92% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 4 базисных пункта (б.п.) каждая - до 8,28% и 8,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась относительно понедельника, оставшись на уровне 8,36% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 4 б.п. - до 8,42% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 5 б.п. - до 8,47% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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