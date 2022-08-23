Рынок акций РФ во вторник обновил максимум индекса МосБиржи с конца июня, лидировал Ozon на квартальном отчете

Москва. 23 августа. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне раллирующей нефти (Brent поднялась к $100 за баррель), тогда как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании новых заявлений Федрезерва США по монетарной политике. Индекс МосБиржи превысил 2260 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с конца июня, лидировали расписки Ozon (+8%) после публикации сильного отчета за II квартал, также в лидеры вошли бумаги "Яндекса" (+3,8%) и Сбербанка (+3,4%) на корпоративных новостях об обмене активов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2260,08 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1190,16 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 8%.

Доллар просел до 59,84 рубля (-0,03 рубля), утром курс поднимался до 60,41 руб./$1.

Расписки OZON выросли до 1516,5 рубля (+8%), максимум сделок составил 1588 рублей (+13,1%) - пик с начала апреля.

Маркетплейс Ozon по итогам II квартала 2022 года увеличил оборот (GMV), включая услуги, на 92% год к году - до 170,6 млрд рублей, сообщила компания.

В отчетном периоде скорректированная EBITDA Ozon впервые вышла в "плюс" - она составила 0,2 млрд рублей против отрицательного показателя в 9,1 млрд рублей во II квартале 2021 года.

Динамику GMV Ozon поддержал существенный рост количества заказов, тогда как достичь положительной скорректированной EBITDA удалось за счет масштабирования бизнеса и оптимизации операционных расходов. Кроме того, Ozon снова подтвердил прогноз по росту GMV на 2022 год, ожидая увеличения показателя не менее чем на 80%.

Также во вторник выросли акции "Яндекса" (+3,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,5%), Сбербанка (+3,4% и +3,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%).

Акции "Яндекса" обновили максимум с конца июля на новостях, что компания подписала с VK (MOEX: VKCO) (+6,2% ГДР) обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club.

Интернет-компания VK и Сбербанк (MOEX: SBER) подписали обязывающее соглашение, по которому интернет-компания выходит из СП "О2О Холдинг" в сфере транспорта и фудтеха. Как говорится в пресс-релизе VK, по условиям сделки компания получит 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club.

Этот сервис VK планирует передать "Яндексу" - в обмен на проекты "Дзен" и "Новости" - во вторник компании объявили о подписании обязывающих документов об обмене активов. Обмен активов между интернет-компаниями будет безденежным, пояснили "Интерфаксу" в "Яндексе". Эта часть сделки будет совершена после раздела активов СП VK и Сбербанка. Обе части сделки планируется закрыть до конца 2022 года - после получения одобрений со стороны ФАС.

Таким образом, VK и финансовая организация завершат партнерство в сфере транспорта и фудтеха, в рамках которого в декабре 2019 года было учреждено СП "О2О Холдинг".

Подешевели во вторник акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) позитивно смотрят на потенциальные сделки VK с "Яндексом" и Сбером, поскольку все компании приобретают активы, гармонично вписывающиеся в их стратегическую деятельность. VK в условиях раздела активов получает сервис еды Delivery Club, который компания может использовать для сделки с "Яндексом" - это поможет избежать сильного роста долговой нагрузки и приобрести хорошо интегрируемые в бизнес медийную и новостную платформы. "Яндекс" может стать лидирующим игроком на рынке доставки готовой еды, однако сделка, в результате которой будет достигнуто такое доминирующее положение, должна получить одобрение со стороны ФАС. Сбербанк в условиях раздела активов с VK сохраняет сервис доставки продуктов "Самокат", имеющий сильную интеграцию со Сбермаркетом, а также каршеринг "Ситидрайв", в котором большая часть автомобилей находится в лизинге у Сбербанка, отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, сделка в высокотехнологичном секторе (между "Яндексом" и СП Сбербанка и VK - "О2О Холдинг") оживила фондовый рынок во вторник, это событие мотивировало "быков" на покупки акций технологических компаний.

Акции Polymetal растут в ожидании публикации сильных финансовых результатов компании, в то же время скорректировались вниз, также перед отчетом, расписки TCS Group. Нефть выросла после интервью агентству Bloomberg министра энергетики Саудовской Аравии, в котором он не исключил нового существенного сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+, если этого потребуют рыночные условия.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отметил, что сектор информационных технологий на корпоративных новостях от "Яндекса" и VK поддержал рост всего российского рынка акций во вторник.

VK получит dzen.ru и "Яндекс Новости", а "Яндекс" возьмет Delivery Club. Сделка усилит обе компании в соответствующих областях. Далее VK сфокусируется на развитии социальных сетей, а "Яндекс" на сервисах продаж и доставки.

Нефть Brent вечером поднималась вплотную к $100 за баррель на фоне заявлений Саудовской Аравии о возможном сокращении добычи и отвязке от фьючерсов. Рекордные цены на газ в Европе позволяют "Газпрому" рассчитывать на хорошую выручку даже в условиях сокращения поставок, что подогревает акции концерна.

Рубль укрепился из-за дорожающей нефти и продолжающихся налоговых платежей. Можно говорить о высоких ценах почти на все сырьевые товары, включая продукцию сельского хозяйства. В Европе засуха, которую можно назвать самой ужасной за 500 лет, так как "камни голода" были созданы в 1616 году, и с тех пор они появились впервые на фоне обмеления рек. Евро опускался до $0,9901 на ожиданиях глубокой рецессии в Старом Свете, индекс доллара в утренние часы поднимался выше 109,2 пункта, но к вечеру скорректировался до 108,2 пункта. Представители ФРС продолжают настаивать на агрессивном повышении ставки, пока в ЕЦБ существуют сомнения в целесообразности резкого ужесточения денежной политики. В Германии выросли акции генерирующей компании на заявлениях о запуске угольной электростанции для компенсации дефицита газовых поставок. Однако ситуация осложняется тем, что речные перевозки угля в Германии резко сократились из-за крайне низкого уровня воды в Рейне. Предварительные индексы деловой активности в еврозоне продолжают указывать на ухудшение ситуации в экономике.

Нефть продолжила рост на новостях из Саудовской Аравии и от "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК). Российский КТК приостановил отгрузку с двух из трех терминалов в Черном море, но также есть риски остановки третьего терминала. Ремонт первых двух может продлиться до месяца. В настоящий момент объем отгрузки составляет около 3,5 млн тонн в месяц, что чуть больше половины максимальной зафиксированной месячной отгрузки КТК (6,4 млн тонн в марте 2020 года), отмечает Кочетков.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отметил рост акций "Яндекса" на новостях о том, что компания подписала с VK обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club. В целом наблюдался рост покупок "голубых фишек" на фоне позитивного сантимента, связанного в том числе с тем, что Еврокомиссия в конце прошлой недели объявила условия разморозки активов российских инвесторов в иностранных депозитариях.

Тем временем, предварительные оценки индексов деловой активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США вышли в основном хуже прогнозов. В среду будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за июль и данные EIA по изменению недельных запасов нефти и нефтепродуктов. В России TCS Group представит финансовую отчетность по МСФО за II квартал.

В целом при сохранении позитивной ценовой конъюнктуры в нефти восходящий импульс на российском рынке может сохранить силу. Индекс МосБиржи в среду будет формироваться в пределах 2150-2270 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика УК "Первая" Антона Тарасова, среди бенефициаров роста во вторник выступили финансовый и технологический секторы, а также транспорт и розничная торговля. Отдельно стоит отметить, что во второй половине дня компания Ozon опубликовала отчетность за II квартал, впервые в истории продемонстрировав положительный уровень скорректированной EBITDA на уровне 188 млн руб. Результаты компании были поддержаны продолжением роста комиссий на площадке и сокращением основных операционных расходов в разрезе юнит-экономики.

В ближайшее время на глобальный рынок акций будут влиять сигналы о состоянии здоровья мировой экономики, в том числе заявления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в пятницу. В среду можно ожидать сохранения волатильности в российских акциях, ориентиром для рублевого индекса МосБиржи выступит область 2220-2280 пунктов, по индексу РТС - 1050-1210 пунктов, полагает Тарасов.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40 и FTSE опустились на 0,3-0,6%), в США динамика смешанная (индексы S&P 500 и Dow просели на 0,1-0,3%, Nasdaq подрос на 0,2%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) 19 стран еврозоны в августе остался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения, второй месяц подряд. Значение индекса опустилось до 49,2 пункта с 49,9 пункта в июле, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации S&P Global.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в августе уменьшился до 50,2 пункта с июльских 51,2 пункта, обновив минимум с апреля 2021 года. Промышленный PMI упал до 49,7, самого низкого значения с июня 2020 года, по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее.

Продажи новых домов в США в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

Инвесторы ожидают ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором выступит председатель Федеральной резервной системы Пауэлл (симпозиум пройдет 25-27 августа, Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа). Трейдеры осознали, что недавнее ралли на рынке было основано на чрезмерно оптимистичных прогнозах о возможности отказа ФРС от ужесточения политики в следующем году, отмечает Market Watch. Этот оптимизм, однако, сошел на нет после публикации на прошлой неделе протокола июльского заседания Федрезерва, а также выступления ряда представителей американского ЦБ.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.) или вновь на 75 б.п.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены продолжают подъем на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $99,55 за баррель (+3,2% и -0,2% в понедельник), октябрьская цена WTI - $93,48 за баррель (+3,5% и -0,6% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.

Министр добавил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+40,1%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+26,2%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+8,7%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+5,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+5,2%), бумаги ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+4,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,2%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4,1%).

Подешевели расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6%), акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-5,6%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-3,2%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-2,9%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,6%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,17 млрд рублей (из них 8,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,94 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").