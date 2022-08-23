Цены евробондов РФ продемонстрировали небольшую смешанную динамику на неоднозначных сигналах с внешних рынков

Москва. 23 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику во вторник. Долгосрочные бумаги опустились по сравнению с предыдущим торговым днем, кратко- и среднесрочные выпуски преимущественно подросли. Котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) в основном растут, в результате суверенные спреды разнонаправленно меняются к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели на 86,7 базисного пункта, до 53,97% от номинала (их доходность увеличилась на 18,4 базисного пункта, до 11,8% годовых), с погашением в 2042 году снизились на 66,5 базисного пункта, подешевев до 53,41% от номинала (их доходность увеличилась на 14,2 базисного пункта, до 11,63% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 15,7 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году опустились в цене на 44,1 базисного пункта, подешевев до 44,21% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность поднялась на 11,2 базисного пункта, до 12,25% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году уменьшились в стоимости на 14,3 базисного пункта, подешевев до 46,52% от номинала (их доходность увеличилась на 9,5 базисного пункта, до 22,54% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 6,5 базисного пункта, до 46,08% от номинала (доходность уменьшилась на 1,9 базисного пункта, до 18,99% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 41,1 базисного пункта, до 57,6% от номинала (их доходность уменьшилась также на 41,1 базисного пункта, до 35,93% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 78 базисных пунктов, до 46,19% от номинала (их доходность опустилась на 54,9 базисного пункта, до 28,52% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году вырос на 70 базисных пунктов пункта, до 56,23% от номинала (его доходность снизилась на 140,5 базисного пункта, до 69,52% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских государственных еврооблигаций демонстрировали во вторник смешанную динамику, реагируя на неоднозначный внешний фон. Поддержку российским евробондам оказывали цены на нефть, негативным фактором выступило уменьшение интереса инвесторов к риску в ожидании активного повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Центральным событием этой недели будет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити, который пройдет 25-27 августа. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу. Трейдеры ждут, что Пауэлл внесет больше ясности относительно будущего монетарной политики в США.

Пауэлл на прошлогоднем симпозиуме заявил, что инфляционное давление, вероятно, будет носить переходный характер и не отразится на всех секторах экономики. Между тем на текущий момент он признал, что прогнозы ФРС оказались неверными и регулятору нужно было начать повышать ставку раньше.

Продажи новых домов в США в июле упали на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 511 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил во вторник Минторг страны. Это минимальный показатель с января 2016 года. Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 585 тыс. домов, а не 590 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 575 тыс., сообщает Trading Economics.

Цены на нефть активно растут во вторник вечером на опасениях сокращения поставок из Саудовской Аравии и росте цен на газ в Европе. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 МСК подорожали на 3,02% - до $99,39 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 3,39% - до $93,42 за баррель.