Рубль днем продолжает повышаться к доллару и евро перед основными налоговыми платежами месяца

Москва. 23 августа. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине перед основными налоговыми платежами месяца.

Курс доллара США составил 59,66 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,16 руб./EUR1, подешевев на 32,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,34 копейки - до 59,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми платежами месяца. В то же время настроения на глобальном рынке носят довольно сдержанный характер, так как инвесторы переоценивают риски более активного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Опасения инвесторов подстегнули недавние заявления некоторых руководителей ФРС, высказавшихся в пользу продолжения курса на агрессивный подъем ставки для замедления инфляции в Соединенных Штатах.

На прошлой неделе представители руководства ФРС сигнализировали о том, что борьба американского ЦБ с высокой инфляцией еще не закончена. Джеймс Баллард, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса и главный "ястреб" в Федрезерве, выразил готовность поддержать еще одно повышение ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин также высказался в пользу более активного подъема ставок для сдерживания инфляции.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 б.п. или вновь на 75 б.п.

Одним из ключевых событий для рынков на этой неделе станет ежегодный экономический симпозиум, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). В мероприятии примут участие главы ведущих центробанков мира, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Симпозиум в Джексон-Хоуле, который ежегодно проводит Федеральный резервный банк (ФРБ) Канзас-Сити, пройдет 25-27 августа. Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа, в 17:00 МСК.

Ожидается, что Пауэлл подтвердит решимость ФРС продолжать цикл повышения ключевой ставки до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль, однако он, вероятно, воздержится от сигналов о том, насколько существенным будет следующий шаг регулятора.

Пауэлл на прошлогоднем симпозиуме заявил, что инфляционное давление, вероятно, будет носить переходный характер и не отразится на всех секторах экономики. Между тем на текущий момент он признал, что прогнозы ФРС оказались неверными и регулятору нужно было начать повышать ставку раньше.

"Доллар отскочил от трехнедельных минимумов, прибавив в понедельник 1,30%. (. . .) Российская валюта не решилась на продолжение роста в начале недели из-за спекуляций на тему возобновления бюджетного правила, которое может вернуться в модифицированном формате уже в сентябре. Подтверждение этой информации станет ударом для рубля, которому придется умерить пыл и уступить иностранным валютам. Причем посредством кросс-курсов укрепятся в том числе доллар и евро, хотя интервенции будут проводиться в основном с использованием валют дружественных стран. При этом рубль пока не пускает доллар за пределы уровня 60 руб./$1, и в этом ему неплохо помогает налоговый период. Эффект от его поддержки может сохраниться в ближайшие дни, но если в Джексон-Хоуле Федрезерв даст четкий сигнал о дальнейшем агрессивном повышении ставки, то это как минимум затормозит новые попытки укрепления рубля к доллару. После возможного нового захода вниз пара "доллар-рубль" должна показать более уверенный отскок и в конечном итоге подтвердить пробой отметки 61 руб./$1", - говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Вчера утром на фоне новостей о возможном скором начале покупок валюты по бюджетному правилу рубль ослаб на 1,5% - до 60 за доллар. Позже он пытался отыграть потери, но укрепление оказалось неустойчивым из-за глобального подорожания доллара. Последний уверенно закрепился ниже паритета против евро, который дешевеет на фоне резкого роста цен на газ. Также укреплению доллара способствует усиление ожиданий, что ФРС еще будет довольно значительно повышать ставку. Сегодня утром рубль отступал до 60,4 за доллар. Однако вряд ли он подешевеет сильнее, так как экспортеры будут весьма активно продавать валюту", - полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Цены на нефть усилили рост в ходе сессии во вторник на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности на рынке.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК подорожали на 1,13% - до $97,57 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,37% - до $91,6 за баррель.

Торги накануне обе марки завершили небольшим снижением, хотя в ходе сессии они активно падали на опасениях по поводу замедления темпов роста мировой экономики и спроса на топливо.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что ОПЕК+ может сократить добычу на фоне высокой волатильности и низкой ликвидности торгов.

Трейдеры продолжают следить за консультациями по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций страна сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок поднялись на 4 базисных пункта (б.п.) каждая - до 8,28% и 8,3% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась относительно понедельника, оставшись на уровне 8,36% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 4 б.п. - до 8,42% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 5 б.п. - до 8,47% годовых.