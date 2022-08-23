Возможна консолидация индекса S&P 500 в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"

Возможна консолидация индекса S&P 500 в ближайшее время перед началом следующего направленного движения, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"S&P 500 незначительно рос в первой половине торговой сессии вторника после двух дней снижения. Впервые за довольно продолжительное время в лидерах роста были исключительно циклические сектора, а в лидерах снижения защитные. Складывается впечатление, что снижение индекса, имевшее место в последние дни, было просто технической коррекцией к предыдущему росту. Это не значит, что рынок акций США теперь возобновит ралли, но и дальнейшей значительной посадки, возможно, ждать не стоит. Вполне может быть, что S&P 500 возьмет паузу на несколько недель, чтобы сконсолидироваться для следующего движения, - пишет Сыроваткин в обзоре. - Закрытие коротких позиций, которое было одним из мощнейших драйверов недавнего роста рынка акций США, похоже заканчивается. По крайней мере, такое впечатление складывается, глядя на сокращение разрыва между динамикой S&P 500 и индексом корзины акций с наибольшим открытым коротким интересом, который рассчитывает банк. Возможно, инвесторам действительно имеет смысл придержать оставшиеся "шорты" на фоне сохраняющегося ястребиного настроя ФРС и упорно высокой инфляции. При этом S&P 500 вполне может и возобновить рост, если тон выступлений представителей ФРС, особенно ее главы Джерома Пауэлла, на симпозиуме в Джексон-Хоуле на этой неделе окажется не таким жестким, как ожидается".

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