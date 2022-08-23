Возможны очень сильные колебания цены акций Яндекса в ближайшие три года -"Финам"

Возможны очень сильные колебания цены акций "Яндекса" в ближайшие три года, считает аналитик "Финама" Леонид Делицын.

"Сбербанк, "Яндекс" и VK конкретизировали свои предстоящие сделки по передаче активов. Сделка свидетельствует о том, что "Яндекс" следует долгосрочной стратегии на укрепление присутствия в электронной коммерции и логистике. Значит, эти направления и дальше будут в фокусе стратегии. Рост цены акций "Яндекса" во вторник можно объяснить новостью о том, что он получит Delivery Club. Контролируя рынок доставки еды, "эмитент получит некоторый контроль над ценами, что позволит доставке существовать в качестве окупаемого бизнеса, помогать оттачивать экосистему "Яндекса" на стыке логистики и электронной коммерции и развивать всезнающий суперапп. Приобретение Delivery Club, как и развитие "Такси", снизило зависимость "Яндекса" от одного лишь рекламного рынка. Но такого источника устойчивости, как абонентская выручка (телекомы), у компании нет, и рассчитывать, что финансовые показатели и стоимость акций в будущем будут только расти, не стоит. В ближайшие три года возможны очень сильные колебания цены бумаги", - пишет эксперт в обзоре.

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