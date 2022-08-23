Потенциальные сделки VK с Яндексом и Сбербанком позитивны - ПСБ

Потенциальные сделки VK с "Яндексом" и Сбербанком позитивны, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы позитивно смотрим на потенциальные сделки VK с "Яндексом" и Сбербанком, поскольку все компании приобретают активы, гармонично вписывающиеся в их стратегическую деятельность. VK в условиях раздела активов получает сервис еды Delivery Club, который компания может использовать для сделки с "Яндексом". Это поможет избежать сильного роста долговой нагрузки, и приобрести хорошо интегрируемые в бизнес медийную и новостную платформы. "Яндекс" может стать лидирующим игроком на рынке доставки готовой еды, однако сделка, в результате которой будет достигнуто такое доминирующее положение, должна получить одобрение со стороны ФАС. Сбербанк в условиях раздела активов с VK сохраняет сервис доставки продуктов "Самокат", имеющий сильную интеграцию со "Сбермаркетом", а также каршеринг "Ситидрайв", в котором большая часть автомобилей находится в лизинге у Сбербанка", - отмечают эксперты в комментарии.

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