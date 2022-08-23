Вероятно снижение котировок акций Zoom в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно снижение котировок акций Zoom Video Communications в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Скорректированная прибыль Zoom за второй квартал 2023 ф.г. составила $1,05 на акцию, на 12% выше ожиданий рынка. Однако выручка в размере $1,1 млрд оказалась на 2% ниже консенсус-прогноза FactSet. Кроме того, компания пересмотрела в сторону понижения прогнозы в части выручки и прибыли. Мы негативно оцениваем прогнозы Zoom на 2023 ф.г. и ожидаем снижения котировок акций эмитента", - отмечают аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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