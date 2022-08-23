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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 4110-4170п - Freedom Finance Global
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23 августа 2022 года 14:58
S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 4110-4170п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4110-4170 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "S&P 500 продолжает корректироваться. Ближайшее сопротивление для него находится на уровне 4088 пунктов, вблизи которого проходит 100-дневная скользящая средняя. RSI вышел из зоны перекупленности, свидетельствуя об ослаблении "бычьего" импульса. MACD также сигнализирует о сломе восходящего движения", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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