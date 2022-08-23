Евро сильно недооценен против доллара в текущий момент - "Открытие Инвестиции"

Евро начинает выглядеть сильно недооцененным против доллара в текущий момент, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Олега Сыроваткина.

"Стоит отметить, что евро начинает выглядеть сильно недооцененным против доллара: динамика спреда доходностей двухлетних гособлигаций Германии и США указывает на то, что "справедливый" курс пары находится в области 1,0250. Текущая слабость евро может объясняться недавним ростом биржевых цен на газ в Европе", - пишет Сыроваткин.

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