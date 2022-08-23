BCS Express снизил прогнозную цену акций Uber до $38

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Uber Technologies до $38 за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, на фоне корректировки рыночных мультипликаторов и безрисковой ставки, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами по итогам отчетности эмитента за 2К22.

"Мы выделяем Uber как более предпочтительный вариант инвестиций в сравнении с Lyft Inc. и отмечаем выход компании на положительный FCF", - указывается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.