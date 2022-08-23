Акции НОВАТЭКа пока остаются фаворитами сектора - ПСБ

Акции "НОВАТЭКа" пока остаются фаворитами среди бумаг российских газовых компаний, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы считаем, что цены на газ продолжат расти, учитывая необходимость заполнения хранилищ в Европе в преддверии зимнего периода и конкуренцию за поставки с Азией. При этом риски аномально высоких цен на газ будут сохраняться до появления ясности с ремонтом турбин для "Северного потока 1". Конъюнктурно это позитивно для бумаг российских газовых компаний. Нашим фаворитом в секторе является "НОВАТЭК", который, несмотря на отказ публиковать данные, остается компанией с неплохим потенциалом роста и пока сохраняет планы как по ключевым проектам ("Арктик СПГ 2", Обский ГХК), так и по выплате дивидендов акционерам. Наш таргет - 1263 рубля за бумагу", - указывают эксперты в обзоре.

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