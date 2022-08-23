"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Becton Dickinson

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций Becton Dickinson с прогнозной стоимостью $307,9 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, на фоне опубликованной квартальной отчетности эмитента (за третий фискальный квартал с завершением в июне), сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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