Долгосрочная перспектива цены акций Hershey умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива цены акций Hershey Co. остается умеренно позитивной, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Грамотное управление, диверсификация бизнеса и высокие темпы роста продаж поддержат будущий подъем котировок бумаг компании. Акции стоит рассмотреть к долгосрочной покупке, но после полноценной коррекции", - пишет эксперт в комментарии.

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