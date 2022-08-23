Рынок акций РФ утром превысил 2250п по индексу МосБиржи во главе с бумагами Сбербанка и Яндекса

Москва. 23 августа. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем цен большинства blue chips на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $97 за баррель), хотя внешние фондовые площадки подают негативные сигналы в ожидании новых заявлений Федрезерва США по монетарной политике. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2250 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Яндекса" и Сбербанка на корпоративных новостях об обмене активов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2251,38 пункта (+1%), индекс РТС - 1184,09 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар просел до 59,76 рубля (-0,11 рубля), утром курс поднимался до 60,41 руб./$1.

Акции "Яндекса" (+2,6%, до 2057,6 рубля) обновили максимум с конца июля на новостях, что компания подписала с VK (MOEX: VKCO) обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club.

Интернет-компания VK (+0,5%) и Сбербанк (MOEX: SBER) (+2,9% и +2,1% "префы") подписали обязывающее соглашение, по которому интернет-компания выходит из СП "О2О Холдинг" в сфере транспорта и фудтеха. Как говорится в пресс-релизе VK, по условиям сделки компания получит 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года - после получения ряда регуляторных одобрений.

Таким образом, интернет-компания и финансовая организация завершат партнерство в сфере транспорта и фудтеха, в рамках которого в декабре 2019 года было учреждено СП "О2О Холдинг". VK планирует передать Delivery Club "Яндексу" - в обмен на проекты "Дзен" и "Новости".

Сделка по обмену активов между VK и "Яндексом" будет безденежной, пояснили "Интерфаксу" в "Яндексе". Для закрытия сделки компаниям потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службы.

Подорожали также акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,6%), бумаги "Газпрома" (+1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Ozon во вторник опубликует финансовые результаты за II квартал 2022 года. Компания не планирует проводить телефонную конференцию для инвесторов и аналитиков.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,3%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник негативный. Азиатские рынки акций снизились на фоне предварительных оценок деловой активности. Рост доходностей казначейских обязательств США также выступает в качестве фактора снижения оптимизма. Однако дорожают сырьевые контракты, что поддерживает сектор российских нефтегазовых бумаг, рубль продолжает попытки отыграть часть потерь против доллара и юаня на фоне пиковых налоговых платежей.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, поддержку российским индексам оказывают растущие акции "Газпрома" на фоне роста цен на газ, которые накануне протестировали рубеж $3000 за тысячу кубометров. Во многом взлет цен на газ обусловлен рисками, что "Газпром" (MOEX: GAZP) не возобновит прокачку газа по "Северному потоку" после проведения профилактики последней работающей турбины. Если эти риски реализуются, то цены на газ продолжат рост, но это не компенсирует "Газпрому" выпадающих доходов из-за снижения объемов экспорта.

Акции "Газпрома" (184,87 рубля) во вторник превысили зону сопротивления 180-182 руб., но в дальнейшем росте пока есть сомнения. Более перспективно и безопасно выглядят акции "НОВАТЭКа", в силу большей диверсификации его поставок и низких санкционных рисков.

В целом, рынок акций РФ продолжает подъем практически по всему спектру "голубых фишек", индекс МосБиржи превысил сопротивление 2240 пунктов - закрепление выше этой отметки может сформировать восходящий тренд.

Основные риски новых покупок и удержания "лонгов" кроются в нефти Brent, которая близка к зоне сопротивления $98-100 за баррель. Технические индикаторы говорят о большой вероятности серьезной попытки пробоя этого уровня, хотя росту нефти и других сырьевых активов будет мешать крепкий доллар, который стал стоить дороже евро.

Несмотря на пик налогового периода, укрепление рубля сдерживается новостями, что Минфин РФ может начать покупку валюты на нефтяные "сверхдоходы" уже в сентябре. Пока рубль будет получать поддержку от увеличенной продажи валютной выручки экспортерами, но во второй половине недели можно ожидать более интенсивного ослабления курса рубля. В этой связи стоит обратить внимание на акции экспортеров, прежде всего, металлургов, считает Антонов.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ослаблению евро против доллара способствовало усиление ожиданий более жестких действий ФРС на фоне последних комментариев представителей регулятора. В Китае, тем временем, центробанк проводит дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (годовая ставка была снижена на 5 б.п., до 3,65% годовых, а 5-летняя - на 15 б.п., до 4,30% годовых). Таким образом, на фоне растущего числа заражений и ситуации на рынке недвижимости китайский регулятор продолжает ставить в приоритет поддержку экономики.

Во вторник интерес представляют публикации августовских индексов деловой активности от S&P Global в целом ряде развитых стран. Сами индексы и их составляющие дадут сигналы об уровне ценового давления, состоянии экономического роста и ситуации с занятостью, что важно для оценки перспектив ужесточения ДКП. Также инвесторы обратят внимание на публикацию августовского индекса потребительской уверенности в еврозоне и дальнейшей статистики по рынку недвижимости США.

В США индексы акций накануне упали на 1,9-2,6%, максимальными темпами за два месяца на фоне возросшей нервозности рынка в преддверии ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл (симпозиум пройдет 25-27 августа, Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа).

Трейдеры осознали, что недавнее ралли на рынке было основано на чрезмерно оптимистичных прогнозах о возможности отказа ФРС от ужесточения политики в следующем году, отмечает Market Watch. Этот оптимизм, однако, сошел на нет после публикации на прошлой неделе протокола июльского заседания Федрезерва, а также выступления ряда представителей американского ЦБ.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.) или вновь на 75 б.п.

Во вторник в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, CAC40 и DAX просели на 0,3-0,4%), но вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый au Jibun Bank, в августе снизился до 51 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это минимальное значение показателя за 19 месяцев. PMI в сфере услуг упал до 49,2 пункта по сравнению с 50,3 пункта в июле. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с марта.

Сводный PMI в августе опустился до 48,9 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с февраля.

На нефтяном рынке на европейской сессии во вторник цены продолжили рост на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $97,17 за баррель (+0,7% и -0,2% в понедельник), октябрьская цена WTI - $91,29 за баррель (+1% и -0,6% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.

Министр добавил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+13,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,9%), акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+4,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,7%).

Подешевели "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (-2,3%), бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,5%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,26 млрд рублей (из них 2,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,18 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 734,35 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").