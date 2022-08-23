Стоит обратить внимание на акции ЛУКОЙЛа, Сбербанка, Яндекса, Роснефти, Норникеля и Магнита - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", Сбербанка, "Яндекса", "Роснефти", ГМК "Норильский никель" и "Магнита", считают аналитики BCS Express.

"Индекс Мосбиржи в очередной раз протестировал зону сопротивления 2200-2250 пунктов. Растет вероятность пробоя отметок с первой целью подъема около 2500 пунктов. В пользу сценария роста играют приток на рынок средств со вкладов, "мягкая" расконвертация депозитарных расписок, низкие ставки, высокие цены на сырье. При этом большинство тяжеловесных бумаг пока отстают, но сложно представить, что рынок сможет преодолеть уровень 2250 пунктов без них. А это значит, что стоит присмотреться к таким акциям и добавить их в портфель: "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, "Яндекс", "Роснефть", "Норникель", "Магнит", - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре.

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