Акции ДВМП - ставка на развитие торговли с азиатским регионом - Sber CIB

Акции "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП) - ставка на развитие торговли с азиатским регионом, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB.

"Благодаря высоким ценам на морские грузоперевозки в 2021 году финансовые результаты "ДВМП" оказались лучшими с момента основания компании. В итоге в 2022 году котировки акций эмитента обновили исторические максимумы. В ближайшие три месяца цена бумаг компании может подрасти, учитывая хорошие показатели за первую половину 2022 года. В среднесрочной перспективе поддержку "ДВМП" может оказать ожидаемое восстановление импорта, а на долгосрочном горизонте - реализация масштабной инвестиционной программы", - указывают эксперты инвестбанка.

"Дальневосточное морское пароходство" - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России. ДВМП занимается морскими и железнодорожными перевозками, стивидорным обслуживанием в портах (перевалка груза с одного вида транспорта на другой).

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