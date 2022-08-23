Уход курса рубля выше 61 руб./$1 на торгах во вторник маловероятен - Банк "Санкт-Петербург"

Фактор налогового периода и рост нефтяных цен не располагают к дальнейшему существенному ослаблению рубля, курс пары USD/RUB вряд ли закончит торговую сессию во вторник выше уровня 61 руб./$1, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.