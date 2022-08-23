Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно просесть на негативном внешнем фоне

Москва. 23 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут умеренно просесть на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании свежих новостей от Федрезерва США, сдерживающим фактором выступит подросшая нефть, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне упали на 1,9-2,6%, максимальными за два месяца темпами на фоне возросшей нервозности рынка в преддверии ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл (симпозиум пройдет 25-27 августа, Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа).

Трейдеры осознали, что недавнее ралли на рынке было основано на чрезмерно оптимистичных прогнозах о возможности отказа ФРС от ужесточения политики в следующем году, отмечает Market Watch. Этот оптимизм, однако, сошел на нет после публикации на прошлой неделе протокола июльского заседания Федрезерва, а также выступления ряда представителей американского ЦБ.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.) или вновь на 75 б.п.

Во вторник в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый au Jibun Bank, в августе снизился до 51 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это минимальное значение показателя за 19 месяцев. PMI в сфере услуг упал до 49,2 пункта по сравнению с 50,3 пункта в июле. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с марта.

Сводный PMI в августе опустился до 48,9 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с февраля.

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены растут на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 09:44 МСК составила $96,97 за баррель (+0,5% и -0,2% в понедельник), октябрьская цена WTI - $90,87 за баррель (+0,6% и -0,6% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.

Министр добавил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась чуть ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,927 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,957 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 августа снизился на 0,09% и составил 109,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял 0,02%, опустившись до 802,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-13-боб" (-0,67%), "Уралкалий-ПБО-06-Р" (-0,29%), "СТМ-001Р-01" (-0,28%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,26%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1P-19-боб" (+0,28%), "РУСАЛ Братск-БО-002Р-01" (+0,17%) и "Роснефть 001Р-04" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Глоракс" полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 августа за час без премаркетинга.

ООО "Энергоника" 23 августа начнет размещение 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-12-го купонов на уровне 16% годовых, 13-20-го купонов на уровне 13% годовых. По займу предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 4-го купона, по 20% в даты окончания 8-го и 12-го купонов и по 25% от номинала в даты завершения 16-го и 20-го купонов. Облигации будут размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 2 млрд рублей включительно. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) 24 августа с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001P-06R с офертой через 4 года объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 31 августа.

Кроме того, ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 36-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 16,1% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.