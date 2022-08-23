.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно просесть на негативном внешнем фоне
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2%
Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике экономики на текущий год: ВВП снизится на 4,2%, а не на 7,8%, как прогнозировалось ранее. Однако ухудшена оценка снижения ВВП на 2023 год с 0,7% до 2,7%. Прогноз по инфляции в 2022 году понижен до 13,4%
 
Экспортеров леса могут обязать торговать на бирже
ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022-2025 годы, сообщают "Ведомости". До конца 2023 года предлагается...
 
Туризм: грантовую поддержку проектов получат 48 регионов
Ростуризм завершил конкурсный отбор регионов, которым будут выделены гранты для поддержки не менее тысячи туристических проектов на общую сумму 5,3 млрд рублей, сообщила в понедельник глава ведомства Зарина Догузова. "Ростуризм отобрал 48 регионов...
 
Сменить налоговый режим планируют треть самозанятых
Регистрация в качестве самозанятого снимает характерные для работы по найму ограничения на карьерный рост и на профессиональное развитие работников. Такое мнение высказало большинство самозанятых граждан, опрошенных консалтинговой компанией Strategy...
 
23 августа 2022 года 09:53

Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно просесть на негативном внешнем фоне

Москва. 23 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут умеренно просесть на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании свежих новостей от Федрезерва США, сдерживающим фактором выступит подросшая нефть, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне упали на 1,9-2,6%, максимальными за два месяца темпами на фоне возросшей нервозности рынка в преддверии ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл (симпозиум пройдет 25-27 августа, Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа).

Трейдеры осознали, что недавнее ралли на рынке было основано на чрезмерно оптимистичных прогнозах о возможности отказа ФРС от ужесточения политики в следующем году, отмечает Market Watch. Этот оптимизм, однако, сошел на нет после публикации на прошлой неделе протокола июльского заседания Федрезерва, а также выступления ряда представителей американского ЦБ.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.) или вновь на 75 б.п.

Во вторник в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый au Jibun Bank, в августе снизился до 51 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это минимальное значение показателя за 19 месяцев. PMI в сфере услуг упал до 49,2 пункта по сравнению с 50,3 пункта в июле. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с марта.

Сводный PMI в августе опустился до 48,9 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с февраля.

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены растут на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 09:44 МСК составила $96,97 за баррель (+0,5% и -0,2% в понедельник), октябрьская цена WTI - $90,87 за баррель (+0,6% и -0,6% накануне).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.

Министр добавил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась чуть ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,927 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,957 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 августа снизился на 0,09% и составил 109,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял 0,02%, опустившись до 802,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГТЛК-001Р-13-боб" (-0,67%), "Уралкалий-ПБО-06-Р" (-0,29%), "СТМ-001Р-01" (-0,28%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,26%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1P-19-боб" (+0,28%), "РУСАЛ Братск-БО-002Р-01" (+0,17%) и "Роснефть 001Р-04" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Глоракс" полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 августа за час без премаркетинга.

ООО "Энергоника" 23 августа начнет размещение 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-12-го купонов на уровне 16% годовых, 13-20-го купонов на уровне 13% годовых. По займу предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 4-го купона, по 20% в даты окончания 8-го и 12-го купонов и по 25% от номинала в даты завершения 16-го и 20-го купонов. Облигации будут размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 2 млрд рублей включительно. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) 24 августа с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001P-06R с офертой через 4 года объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4 года. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 31 августа.

Кроме того, ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 36-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 16,1% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 августа 2022 года 19:36
Рубль вечером растерял рост и слегка снизился к доллару и евро на уменьшении интереса инвесторов к риску
Москва. 23 августа. Доллар США и евро отыграли потери и сумели слегка повыситься на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль незначительно ослабел к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
23 августа 2022 года 19:25
Рынок акций РФ во вторник обновил максимум индекса МосБиржи с конца июня, лидировал Ozon на квартальном отчете
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне раллирующей нефти (Brent поднялась к $100 за баррель), тогда как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании новых заявлений Федрезерва США по монетарной политике. Индекс МосБиржи превысил 2260 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с конца июня, лидировали расписки Ozon (+8%) после публикации сильного отчета за II квартал, также в лидеры вошли бумаги "Яндекса" (+3,8%) и Сбербанка (+3,4%) на корпоративных новостях об обмене активов.    читать дальше
.
23 августа 2022 года 18:57
Цены евробондов РФ продемонстрировали небольшую смешанную динамику на неоднозначных сигналах с внешних рынков
Москва. 23 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику во вторник. Долгосрочные бумаги опустились по сравнению с предыдущим торговым днем, кратко- и среднесрочные выпуски преимущественно подросли. Котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) в основном растут, в результате суверенные спреды разнонаправленно меняются к доходности базовых активов.    читать дальше
.
23 августа 2022 года 18:55
Возможно небольшое снижение индекса Мосбиржи в среду - ПСБ
Возможно небольшое снижение индекса Мосбиржи на торгах в среду, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи во вторник преодолел отметку 2250 пунктов на повышенных объемах торгов. Спросом пользовались ключевые бумаги российского фондового рынка, о чем...    читать дальше
.
23 августа 2022 года 18:27
Возможна консолидация индекса S&P 500 в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"
Возможна консолидация индекса S&P 500 в ближайшее время перед началом следующего направленного движения, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. "S&P 500 незначительно рос в первой половине торговой сессии...    читать дальше
.
23 августа 2022 года 17:49
Sber CIB назвал топ акций РФ, наиболее устойчивых и перспективных в текущий момент
Аналитики Sber CIB отобрали шесть бумаг на российском фондовом рынке, которые считают наиболее устойчивыми и перспективными в сложившихся условиях: "ЛУКОЙЛ", "Магнит", Ozon, "Самолет", "Интер РАО" и "ФосАгро", сообщается в обзоре. "За основу при составлении подборки взят базовый экономический...    читать дальше
.
23 августа 2022 года 17:18
Возможны очень сильные колебания цены акций Яндекса в ближайшие три года -"Финам"
Возможны очень сильные колебания цены акций "Яндекса" в ближайшие три года, считает аналитик "Финама" Леонид Делицын. "Сбербанк, "Яндекс" и VK конкретизировали свои предстоящие сделки по передаче активов. Сделка свидетельствует о том, что "Яндекс" следует долгосрочной стратегии на укрепление...    читать дальше
.
23 августа 2022 года 16:38
Потенциальные сделки VK с Яндексом и Сбербанком позитивны - ПСБ
Потенциальные сделки VK с "Яндексом" и Сбербанком позитивны, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы позитивно смотрим на потенциальные сделки VK с "Яндексом" и Сбербанком, поскольку все компании приобретают активы, гармонично вписывающиеся в их стратегическую деятельность. VK в условиях...    читать дальше
.
23 августа 2022 года 16:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 141,8 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 141,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 121,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в текущих...    читать дальше
.
23 августа 2022 года 15:45
Рубль днем продолжает повышаться к доллару и евро перед основными налоговыми платежами месяца
Москва. 23 августа. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине перед основными налоговыми платежами месяца.    читать дальше
.
23 августа 2022 года 15:28
Вероятно снижение котировок акций Zoom в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятно снижение котировок акций Zoom Video Communications в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Скорректированная прибыль Zoom за второй квартал 2023 ф.г. составила $1,05 на акцию, на 12% выше ожиданий рынка. Однако выручка в размере $1,1 млрд оказалась на 2% ниже...    читать дальше
.
23 августа 2022 года 14:58
S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 4110-4170п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4110-4170 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "S&P 500 продолжает корректироваться. Ближайшее сопротивление для него находится на уровне 4088 пунктов, вблизи которого проходит...    читать дальше
.
23 августа 2022 года 14:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $380
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,3%, стоп-приказ: $295, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания представила сильную финансовую...    читать дальше
.
23 августа 2022 года 13:54
Евро сильно недооценен против доллара в текущий момент - "Открытие Инвестиции"
Евро начинает выглядеть сильно недооцененным против доллара в текущий момент, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Олега Сыроваткина. "Стоит отметить, что евро начинает выглядеть сильно недооцененным против...    читать дальше
.
23 августа 2022 года 13:29
BCS Express снизил прогнозную цену акций Uber до $38
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Uber Technologies до $38 за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, на фоне корректировки рыночных мультипликаторов и безрисковой ставки, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.