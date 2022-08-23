Рубль растет к доллару и евро на старте торгов перед основными налоговыми платежами месяца

Москва. 23 августа. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине перед основными налоговыми платежами месяца.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,66 - 59,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,7325 руб./$1 (-13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,195 руб./EUR1 (-28,75 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,5 коп. к уровню закрытия 22 августа, до 59,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,94 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 33,94 коп. ниже официального курса.

Довольно быстро рубль растерял весь рост и уже через несколько минут демонстрировал снижение в обеих парах. В 10:20 МСК курс доллара США составил 60,32 руб./$1, что на 44,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,51 руб./EUR1, подорожав на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 25,74 копейки - до 59,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укреплялся к доллару и евро на старте торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность перед основными налоговыми платежами месяца. Настроения на глобальном рынке носят довольно сдержанный характер, так как инвесторы переоценивают риски более активного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Опасения инвесторов подстегнули недавние заявления некоторых руководителей ФРС, высказавшихся в пользу продолжения курса на агрессивный подъем ставки для замедления инфляции в Соединенных Штатах.

На прошлой неделе представители руководства ФРС сигнализировали о том, что борьба американского ЦБ с высокой инфляцией еще не закончена. Джеймс Баллард, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса и главный "ястреб" в Федрезерве, выразил готовность поддержать еще одно повышение ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин также высказался в пользу более активного подъема ставок для сдерживания инфляции.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 б.п. или вновь на 75 б.п.

Одним из ключевых событий для рынков на этой неделе станет ежегодный экономический симпозиум, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). В мероприятии примут участие главы ведущих центробанков мира, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Симпозиум в Джексон-Хоуле, который ежегодно проводит Федеральный резервный банк (ФРБ) Канзас-Сити, пройдет 25-27 августа. Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа, в 17:00 МСК.

Ожидается, что Пауэлл подтвердит решимость ФРС продолжать цикл повышения ключевой ставки до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль, однако он, вероятно, воздержится от сигналов о том, насколько существенным будет следующий шаг регулятора.

Пауэлл на прошлогоднем симпозиуме заявил, что инфляционное давление, вероятно, будет носить переходный характер и не отразится на всех секторах экономики. Между тем на текущий момент он признал, что прогнозы ФРС оказались неверными и регулятору нужно было начать повышать ставку раньше.

Цены на нефть умеренно растут утром во вторник на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности на нефтяном рынке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК составляет $97,28 за баррель, что на 0,83% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,29 за баррель, что на 1,03% больше итогового значения предыдущей сессии.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

Министр добавил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.