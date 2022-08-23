Доходности ОФЗ могут вырасти в среднем на 5 б.п. во вторник - ПСБ

Снижение цен рублевых гособлигаций может продолжиться на торгах во вторник на фоне динамики внешних рынков, доходности ОФЗ могут вырасти в среднем на 5 б.п., полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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