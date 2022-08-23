Возможен подъем цены нефти к $99/барр. в ближайшее время - ПСБ

Возможен подъем котировок нефти к уровню $99 за баррель в ближайшее время, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent утром вторника пытается отскочить от уровня $97 за баррель: рынок оценивает комментарии ОПЕК+ о том, что при необходимости альянс может вернуться к идее сокращения добычи. Эти слова противопоставляются возможному выходу на рынок иранской нефти объемом 0,8-1 млн барр./день в случае реанимирования ядерной сделки с США. Рассчитываем, что во вторник котировки нефти марки Brent удержат $95 за баррель. А основным направлением движения видим отскок к $99 за баррель", - указывает аналитик.

Также Крылова отмечает, что во вторник в фокусе инвесторов будут данные по деловой активности в Европе и США (предварительные за август), а также оценка запасов нефти и нефтепродуктов Американским институтом нефти.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.