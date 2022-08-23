Вероятно сохранение нейтрального настроения на рынке ОФЗ во вторник - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение нейтрального настроения и минимальных ценовых изменений при невысокой активности торгов на рынке рублевых гособлигаций во вторник, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"В корпоративном сегменте в центре внимания окажется размещение пятилетних облигаций "Полюса", номинированных в юанях. Ожидаем достаточно высокий спрос на бумаги, в результате чего купон снизится по сравнению с ориентиром, установленным на уровне 4,2% годовых", - отмечает эксперт в обзоре.

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