.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятен рост рынка акций РФ на торгах во вторник - ПСБ
.
23 августа 2022 года 10:02
Вероятен рост рынка акций РФ на торгах во вторник - ПСБ
Российский рынок акций может продолжить рост на торгах во вторник, учитывая подъем цен на энергоносители, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. Индекс Мосбиржи, по мнению эксперта, может протестировать уровень 2250 пунктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
23 августа 2022 года 19:36
Рубль вечером растерял рост и слегка снизился к доллару и евро на уменьшении интереса инвесторов к риску
Москва. 23 августа. Доллар США и евро отыграли потери и сумели слегка повыситься на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль незначительно ослабел к бивалютной корзине в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.23 августа 2022 года 19:25
Рынок акций РФ во вторник обновил максимум индекса МосБиржи с конца июня, лидировал Ozon на квартальном отчете
Москва. 23 августа. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне раллирующей нефти (Brent поднялась к $100 за баррель), тогда как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании новых заявлений Федрезерва США по монетарной политике. Индекс МосБиржи превысил 2260 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с конца июня, лидировали расписки Ozon (+8%) после публикации сильного отчета за II квартал, также в лидеры вошли бумаги "Яндекса" (+3,8%) и Сбербанка (+3,4%) на корпоративных новостях об обмене активов. читать дальше
.23 августа 2022 года 18:57
Цены евробондов РФ продемонстрировали небольшую смешанную динамику на неоднозначных сигналах с внешних рынков
Москва. 23 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику во вторник. Долгосрочные бумаги опустились по сравнению с предыдущим торговым днем, кратко- и среднесрочные выпуски преимущественно подросли. Котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) в основном растут, в результате суверенные спреды разнонаправленно меняются к доходности базовых активов. читать дальше
.23 августа 2022 года 18:55
Возможно небольшое снижение индекса Мосбиржи на торгах в среду, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи во вторник преодолел отметку 2250 пунктов на повышенных объемах торгов. Спросом пользовались ключевые бумаги российского фондового рынка, о чем... читать дальше
.23 августа 2022 года 18:27
Возможна консолидация индекса S&P 500 в ближайшее время перед началом следующего направленного движения, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин. "S&P 500 незначительно рос в первой половине торговой сессии... читать дальше
.23 августа 2022 года 17:49
Аналитики Sber CIB отобрали шесть бумаг на российском фондовом рынке, которые считают наиболее устойчивыми и перспективными в сложившихся условиях: "ЛУКОЙЛ", "Магнит", Ozon, "Самолет", "Интер РАО" и "ФосАгро", сообщается в обзоре. "За основу при составлении подборки взят базовый экономический... читать дальше
.23 августа 2022 года 17:18
Возможны очень сильные колебания цены акций "Яндекса" в ближайшие три года, считает аналитик "Финама" Леонид Делицын. "Сбербанк, "Яндекс" и VK конкретизировали свои предстоящие сделки по передаче активов. Сделка свидетельствует о том, что "Яндекс" следует долгосрочной стратегии на укрепление... читать дальше
.23 августа 2022 года 16:38
Потенциальные сделки VK с "Яндексом" и Сбербанком позитивны, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы позитивно смотрим на потенциальные сделки VK с "Яндексом" и Сбербанком, поскольку все компании приобретают активы, гармонично вписывающиеся в их стратегическую деятельность. VK в условиях... читать дальше
.23 августа 2022 года 16:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 141,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 121,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в текущих... читать дальше
.23 августа 2022 года 15:45
Москва. 23 августа. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине перед основными налоговыми платежами месяца. читать дальше
.23 августа 2022 года 15:28
Вероятно снижение котировок акций Zoom Video Communications в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Скорректированная прибыль Zoom за второй квартал 2023 ф.г. составила $1,05 на акцию, на 12% выше ожиданий рынка. Однако выручка в размере $1,1 млрд оказалась на 2% ниже... читать дальше
.23 августа 2022 года 14:58
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4110-4170 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "S&P 500 продолжает корректироваться. Ближайшее сопротивление для него находится на уровне 4088 пунктов, вблизи которого проходит... читать дальше
.23 августа 2022 года 14:25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,3%, стоп-приказ: $295, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания представила сильную финансовую... читать дальше
.23 августа 2022 года 13:54
Евро начинает выглядеть сильно недооцененным против доллара в текущий момент, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Олега Сыроваткина. "Стоит отметить, что евро начинает выглядеть сильно недооцененным против... читать дальше
.23 августа 2022 года 13:29
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Uber Technologies до $38 за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, на фоне корректировки рыночных мультипликаторов и безрисковой ставки, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.