Вероятен рост рынка акций РФ на торгах во вторник - ПСБ

Российский рынок акций может продолжить рост на торгах во вторник, учитывая подъем цен на энергоносители, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Индекс Мосбиржи, по мнению эксперта, может протестировать уровень 2250 пунктов.

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