Индекс Мосбиржи откроет торги вторника в диапазоне 2205-2250п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник умеренным изменением не более 1%, в диапазоне 2205-2250 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением, но внутри дня он вполне способен продолжить повышение в район 2250 пунктов и выше при поддержке позитивных технических факторов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2200, 2180 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2260, 2280 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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