Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх уровень 2240п во вторник - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может протестировать сопротивление на уровне 2240 пунктов на торгах во вторник, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в понедельник выглядел очень сильно, несмотря на негативный внешний фон, сумев вырасти на 1,5%. Значимый вклад в этот подъем внесли акции "Газпрома", подорожавшие на 2,3% на фоне роста цен на газ. В целом же подъем шел практически по всему спектру "голубых фишек", в том числе и нефтяных, несмотря на падение цен на нефть. Это хороший знак, говорящий, что во вторник индекс Мосбиржи вполне может попробовать протестировать сопротивление 2240 пунктов, закрепление выше которого может сформировать восходящий тренд", - пишет эксперт в комментарии.

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