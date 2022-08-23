Текущий актуальный диапазон - 58-60 руб./$1 - ПСБ

Текущий актуальный диапазон торгов составляет 58-60 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"По нашим оценкам, укрепление доллара пока смотрится "динамикой одного дня". Экспортеры могут расширить навес предложения долларов, дополнительно вливая порядка $300 млн ежедневно вплоть до окончания налоговых выплат. Считаем актуальным диапазон 58-60 руб./$1", - отмечает эксперт в комментарии.

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