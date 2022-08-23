"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Zijin Mining с прогнозной ценой HKD13,34

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Zijin Mining Group Co. с прогнозной стоимостью на уровне 13,34 гонконгского доллара (HKD), сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Zijin Mining Group - это уже не только одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний. Реализуя агрессивную стратегию развития и приобретая качественные активы по всему миру, Zijin диверсифицирует бизнес за счет перспективных направлений. Все большую долю в результатах компании занимает медь. За последний год эмитент собрал большой пакет активов с запасами лития и в перспективе претендует на место одного из крупнейших его производителей. Компания демонстрирует сильную динамику производственных и финансовых показателей и имеет стабильную дивидендную политику", - указывает эксперт Алексей Калачев.

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