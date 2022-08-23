Возможно сохранение давления продавцов валюты на рынке РФ в ближайшие дни - BCS Express

Давление со стороны продавцов валюты на российском рынке пока может сохраняться на фоне налогового периода, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Валютные пары с рублем в понедельник отыгрывали возможное тестирование новой модели бюджетного правила. Первые покупки валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов могут начаться уже в сентябре, однако устойчивый характер интервенций можно ожидать только после внесения изменений на законодательном уровне, то есть ближе к концу года. Вероятно, интервенции будут проходить через юань, обороты торгов которым на Мосбирже активно растут. Новость о покупках Минфина играет на стороне ослабления рубля и позитивна для валютных пар USD/RUB и CNY/RUB. На фоне налогового периода давление со стороны продавцов валюты может сохраняться, сдерживая развитие восходящей волны, при этом уже к началу сентября восстановление может принять более устойчивый характер", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.