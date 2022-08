Фондовые индексы США завершили торги понедельника максимальным снижением за два месяца

Американский рынок акций завершил торги в понедельник максимальным снижением за два месяца. Фондовые индексы крупнейших государств АТР снижаются во вторник. Цены на нефть умеренно растут утром во вторник.

Американский рынок акций завершил торги в понедельник максимальным снижением за два месяца на фоне возросшей нервозности рынка в преддверии ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Трейдеры осознали, что недавнее ралли на рынке было основано на чрезмерно оптимистичных прогнозах о возможности отказа ФРС от ужесточения политики в следующем году, отмечает Market Watch. Этот оптимизм, однако, сошел на нет после публикации на прошлой неделе протокола июльского заседания Федрезерва, а также выступления ряда представителей американского ЦБ.

"Рынок несколько забежал вперед, - отмечает главный исполнительный директор Ladenburg Thalmann Asset Management Филип Бланкато. - Трейдеры хотят, чтобы тон заявлений Федрезерва был "голубиным", но он пока таковым не является".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ФРС ставку на сентябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.) или вновь на 75 б.п.

"Предстоящее мероприятие в Джексон-Хоуле начинает нервировать участников рынка", - говорит портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха, слова которого приводит Dow Jones.

После июльского заседания ФРС у инвесторов сложилось мнение, что американский ЦБ будет менее агрессивным в ужесточении монетарной политики, поскольку экономическая статистика ухудшилась, однако "ходят слухи, что Пауэлл, возможно, попытается изменить это представление у инвесторов", отметил Редха.

Симпозиум в Джексон-Хоуле, который ежегодно проводит Федеральный резервный банк (ФРБ) Канзас-Сити, пройдет 25-27 августа. Пауэлл выступит на нем в пятницу, 26 августа.

Котировки бумаг всех 30 компаний индекса Dow Jones Industrial Average снизились по итогам торгов в понедельник. Лидерами падения стали акции Intel Corp. (SPB: INTC) (-4,2%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-3,7%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-3,5%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-2,9%), American Express Co. (SPB: AXP) (-2,8%).

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 2.3%. Глава компании Илон Маск анонсировал в воскресенье повышение стоимости премиальной системы полностью автономного вождения FSD (Full Self-Driving) с сентября на 25%, до $15 тыс.

Стоимость акций Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc., владеющей сетью магазинов товаров для дома, упала на 16% после ухудшения рейтинга компании агентством S&P Global Ratings. S&P понизило рейтинг ритейлера до "CCC" с "B-", отметив среди проблем, с которыми он сталкивается, слабые продажи, сокращение ликвидности и приближение сроков погашения долга.

Цена бумаг Signify Health Inc. взлетела на 32% на информации о том, что интерес к компании, занимающейся разработкой технологий для учреждений здравоохранения, проявил американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. (SPB: AMZN). Стоимость акций Amazon опустилась на 3,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился на 643,13 пункта (1,91%) и составил 33063,61 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 90,49 пункта (2,14%) - до 4137,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 323,64 пункта (2,55%) и составил 12381,57 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах во вторник вслед за падением американского фондового рынка.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:19 мск снизился на 1,2%, опустившись до минимума более чем за неделю.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый au Jibun Bank, в августе снизился до 51 пункта с 52,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это минимальное значение показателя за 19 месяцев.

PMI в сфере услуг упал до 49,2 пункта по сравнению с 50,3 пункта в июле. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с марта.

Сводный PMI в августе опустился до 48,9 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индекса опустилось ниже отметки в 50 пунктов впервые с февраля.

Сильнее всего среди компонентов индекса дешевеют акции автопроизводителя Hino Motors Ltd. (-6%), производителя видеоигр Nexon Co. Ltd. (-3,9%) и производителя автокомпонентов Denso Corp. (-3,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 мск опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - - на 0,8%. Гонконгский индикатор находится вблизи минимальной отметки за 14 недель, пишет Trading Economics.

В Гонконге наиболее существенно дешевеют бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-6,7%), оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-4,5%) и производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. (-4,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск снизился на 1,13%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - не демонстрируют изменений.

Австралийский S&P/ASX 200 падает на 1,1%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компаний мира BHP растет на 0,4%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - снижается на 0,5%.

Цены на нефть умеренно растут утром во вторник на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности на нефтяном рынке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск во вторник составляет $97 за баррель, что на $0,52 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 24 цента, до $96,48 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,93 за баррель, что на $0,57 (0,63%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию предыдущей сессии стоимость WTI снизилась на 54 цента, до $90,23 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, и риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.

Министр добавил, что ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.