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22 августа 2022 года 19:41

Рубль завершил торги понедельника снижением к доллару и повышением к евро вслед за их динамикой на глобальном рынке

Москва. 22 августа. Доллар США вырос, евро, напротив, снизился на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль немного подешевел к бивалютной корзине в условиях преобладающего ослабления в паре с долларом.

Курс доллара США составил 59,87 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 77 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,49 руб./EUR1, подешевев на 12 копеек. При этом в предыдущий раз доллар торговался выше евро в середине июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,95 копейки - до 59,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги понедельника разнонаправленной динамикой к доллару и евро вслед за их движениями на глобальном рынке. Доллар укрепляется к большинству мировых валют, в том числе к евро, из-за снижения спроса на рисковые активы на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентные ставки. При этом пара "евро-доллар" на Forex впервые с середины июля торгуется немного ниже паритета.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, главный "ястреб" в руководстве Федрезерва, сообщил в конце прошлой недели, что может поддержать очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании американского ЦБ. При этом он добавил, что, по его мнению, экономика еще не преодолела пик инфляции.

"Мы должны продолжать двигаться без промедления к тому уровню ставки, которая окажет существенное понижательное давление на инфляцию", - сказал Баллард в интервью The Wall Street Journal, отметив, что не понимает, "зачем растягивать повышение процентной ставки на следующий год".

Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин в пятницу также высказался в пользу более активного подъема ставок для сдерживания инфляции.

Между тем их коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что для обуздания инфляции нужно поднять ставку чуть выше 3% к концу года, но выступила против агрессивного ужесточения в следующем году.

Одним из ключевых событий для рынков на этой неделе станет ежегодный экономический симпозиум, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). В мероприятии примут участие главы ведущих центробанков мира, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу в 17:00 МСК. Ожидается, что он подтвердит решимость ФРС продолжать цикл повышения ключевой ставки до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль, однако он, вероятно, воздержится от сигналов о том, насколько существенным будет следующий шаг регулятора.

Пауэлл на прошлогоднем симпозиуме заявил, что инфляционное давление, вероятно, будет носить переходный характер и не отразится на всех секторах экономики. Между тем на текущий момент он признал, что прогнозы ФРС оказались неверными, и регулятору нужно было начать повышать ставку раньше.

Минфин может начать в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время, как только будет одобрена концепция бюджетного правила, сообщила между тем в понедельник газета "Ведомости". "Поскольку, очевидно, вопрос с правилом будет урегулирован до внесения проекта бюджета, теоретически интервенции могут начаться уже в сентябре", - сказал источник издания.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, на прошлой неделе начался очередной налоговый период, в связи с чем рубль ожидаемо укрепился к основным валютам. "При этом сейчас наблюдается заметно более низкая волатильность курса. Вероятно, сказывается уменьшение предложения из-за падения выручки экспортеров, а также увеличение оборотов торговли альтернативным юанем. На мой взгляд, пик укрепления рубля уже был пройден в июне и июле", - говорит Алексеев.

"На этой неделе ситуация для рубля могла бы быть благоприятной, поскольку экспортерам предстоит уплата НДПИ в размере 0,6 трлн рублей, а спрос на иностранную валюту уже удовлетворен. Однако сегодня утром "Ведомости" сообщили, что Минфин может уже в ближайшее время провести тестовые покупки иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила, механизм которого должен быть согласован до 1 октября. Возможно, эта информация не подтвердится, но в ближайшее время укрепление рубля, видимо, приостановится, и российская валюта останется у отметки 59 за доллар. На глобальном рынке в центре внимания будет резкий рост цен на газ в Европе: они приближаются к $3 000 за тыс. куб. м. В этих условиях евро резко дешевеет, вновь приближаясь к паритету с долларом", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Согласно информации в СМИ, Минфин может возобновить проведение валютных интервенций уже в сентябре-октябре, как минимум в тестовом режиме. Формально для старта покупок валюты необходимо утверждение нового проекта бюджета, которое должно быть произведено не позднее 1 октября. Среди возможных валют для интервенций преимущественно обсуждаются юани, рупии и турецкие лиры, впрочем, в ближайшие месяцы, на наш взгляд, покупки возможны только в юанях ввиду незначительной ликвидности для прочих валют дружественных стран. Так, объем торгов пары юань-рубль к июлю вырос до 970 млрд рублей, что примерно всего в 1,5 раза меньше пары "евро-рубль" (но все еще примерно в 4 раза меньше объема торгов для пары "доллар-рубль"). Возобновление валютных интервенций может ослабить рубль. В случае если интервенции будут возобновлены уже в этом году, их месячный объем, по нашим оценкам, может составить до 150-200 млрд рублей", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть возобновили снижение вечером в понедельник. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $95,3 за баррель, что на 1,47% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,25 за баррель, что на 1,32% меньше итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,4%.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов на морском терминале в связи с повреждениями. "Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", - говорится в сообщении КТК.

В центре внимания участников рынка остается ситуация вокруг иранского ядерного соглашения. Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании ведущиеся переговоры о ядерной сделке, а также необходимость усилить поддержку партнеров в Ближневосточном регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем Иран официально отказался от требования отмены санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления ядерного соглашения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет Trading Economics. Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 августа на 60,98 копейки, до 59,7419 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,1 копейки, до 59,5344 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 62,78 копейки по отношению к пятнице и составил 59,6455 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 65,72 копейки и составил 59,6651 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 471,789 млн, из которых $966,148 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 505,641 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 12,46 копейки, до 59,6056 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 16,38 копейки, до 59,4842 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 281,423 млн, из которых EUR209,664 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 071,759 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,24% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 8,26% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась относительно пятницы, оставшись на уровне 8,36% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 4 б.п. - до 8,42% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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