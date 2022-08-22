Цены евробондов РФ преимущественно чуть подросли в понедельник, несмотря на негативный внешний фон

Москва. 22 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в основном немного подросли в понедельник, несмотря на негативные сигналы с мировых рынков. Котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries), напротив, преимущественно снижаются, в результате суверенные спреды незначительно сужаются к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели на 40,3 базисного пункта, до 54,16% от номинала (их доходность увеличилась на 8,7 базисного пункта, до 11,75% годовых), с погашением в 2042 году выросли на 3,1 базисного пункта, подорожав до 53,76% от номинала (их доходность уменьшилась на 0,3 базисного пункта, до 11,55% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,9 базисного пункта, подорожав до 44,65% от номинала относительно предыдущего закрытия (их доходность опустилась на 0,2 базисного пункта, до 12,14% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году повысились в стоимости на 6,9 базисного пункта, подорожав до 46,68% от номинала (их доходность уменьшилась на 2,3 базисного пункта, до 22,43% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 12,1 базисного пункта, до 46,02% от номинала (доходность уменьшилась на 4,4 базисного пункта, до 19,01% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 1 базисный пункт, до 57,19% от номинала (их доходность уменьшилась на 1,9 базисного пункта, до 36,35% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 30 базисных пунктов, до 45,41% от номинала (их доходность опустилась на 19,9 базисного пункта, до 29,06% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году вырос на 81,3 базисного пункта, до 56,33% от номинала (его доходность снизилась на 166,2 базисного пункта, до 69,08% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских государственных еврооблигаций демонстрировали в понедельник преимущественно небольшую повышательную динамику, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков. Глобальные инвесторы сосредоточены на информации относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) и выступлении главы регулятора Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, в котором он может прокомментировать ближайшие планы американского ЦБ.

Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу в 17:00 МСК. Ожидается, что он подтвердит решимость ФРС продолжать цикл повышения ключевой ставки до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль, однако он, вероятно, воздержится от сигналов о том, насколько существенным будет следующий шаг регулятора.

Пауэлл на прошлогоднем симпозиуме заявил, что инфляционное давление, вероятно, будет носить переходный характер и не отразится на всех секторах экономики. Между тем на текущий момент он признал, что прогнозы ФРС оказались неверными и регулятору нужно было начать повышать ставку раньше.

На прошлой неделе представители руководства ФРС сигнализировали о том, что борьба американского ЦБ с высокой инфляцией еще не закончена. Джеймс Баллард, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса и главный "ястреб" в Федрезерве, выразил готовность поддержать еще одно повышение ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов в сентябре. Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин также высказался в пользу более активного подъема ставок для сдерживания инфляции.