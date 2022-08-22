"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Charles River Laboratories International с прогнозной стоимостью $319,1 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 47% от текущего уровня, на фоне опубликованной отчетности эмитента за второй квартал, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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