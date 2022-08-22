S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4150-4200п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4150-4200 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков.

"S&P 500 снижается к уровню 20-дневной скользящей средней. В случае ухода под эту отметку бенчмарк продолжит опускаться до 4088 пунктов. RSI вышел из зоны перекупленности и демонстрирует ослабление "бычьего" импульса. MACD в случае пересечения сигнальной линии по итогам торгов понедельника может подтвердить силу "медвежьих" настроений", - отмечает эксперт в комментарии.

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