Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах

Москва. 22 августа. Доллар США растет, евро, напротив, понижается на "Московской бирже" в понедельник днем, следуя за движением пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 59,34 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,07 руб./EUR1, подешевев на 53,25 копейки. При этом в предыдущий раз доллар торговался выше евро в середине июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,76 копейки - до 59,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за их движениями на глобальном рынке. Доллар укрепляется к большинству мировых валют, в том числе к евро, из-за снижения спроса на рисковые активы на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентные ставки. При этом пара "евро-доллар" на Forex впервые с середины июля опускалась ниже паритета.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, главный "ястреб" в руководстве Федрезерва, сообщил в конце прошлой недели, что может поддержать очередной подъем ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании американского ЦБ. При этом он добавил, что, по его мнению, экономика еще не преодолела пик инфляции.

"Мы должны продолжать двигаться без промедления к тому уровню ставки, которая окажет существенное понижательное давление на инфляцию", - сказал Баллард в интервью The Wall Street Journal, отметив, что не понимает, "зачем растягивать повышение процентной ставки на следующий год".

Его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин в пятницу также высказался в пользу более активного подъема ставок для сдерживания инфляции.

Между тем их коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что для обуздания инфляции нужно поднять ставку чуть выше 3% к концу года, но выступила против агрессивного ужесточения в следующем году.

Одним из ключевых событий для рынков на этой неделе станет ежегодный экономический симпозиум, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). В мероприятии примут участие главы ведущих центробанков мира, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Минфин может начать в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время, как только будет одобрена концепция бюджетного правила, сообщила между тем в понедельник газета "Ведомости". "Поскольку, очевидно, вопрос с правилом будет урегулирован до внесения проекта бюджета, теоретически интервенции могут начаться уже в сентябре", - сказал источник издания.

"На этой неделе ситуация для рубля могла бы быть благоприятной, поскольку экспортерам предстоит уплата НДПИ в размере 0,6 трлн рублей, а спрос на иностранную валюту уже удовлетворен. Однако сегодня утром "Ведомости" сообщили, что Минфин может уже в ближайшее время провести тестовые покупки иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила, механизм которого должен быть согласован до 1 октября. Возможно, эта информация не подтвердится, но в ближайшее время укрепление рубля, видимо, приостановится, и российская валюта останется у отметки 59 за доллар. На глобальном рынке в центре внимания будет резкий рост цен на газ в Европе: они приближаются к $3 000 за тыс. куб. м. В этих условиях евро резко дешевеет, вновь приближаясь к паритету с долларом", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Согласно информации в СМИ, Минфин может возобновить проведение валютных интервенций уже в сентябре-октябре, как минимум в тестовом режиме. Формально для старта покупок валюты необходимо утверждение нового проекта бюджета, которое должно быть произведено не позднее 1 октября. Среди возможных валют для интервенций преимущественно обсуждаются юани, рупии и турецкие лиры, впрочем, в ближайшие месяцы, на наш взгляд, покупки возможны только в юанях ввиду незначительной ликвидности для прочих валют дружественных стран. Так, объем торгов пары юань-рубль к июлю вырос до 970 млрд рублей, что примерно всего в 1,5 раза меньше пары "евро-рубль" (но все еще примерно в 4 раза меньше объема торгов для пары "доллар-рубль"). Возобновление валютных интервенций может ослабить рубль. В случае если интервенции будут возобновлены уже в этом году, их месячный объем, по нашим оценкам, может составить до 150-200 млрд рублей", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть перешли к слабому росту в ходе торгов днем в понедельник. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $96,74 за баррель, что на 0,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,5 за баррель, что на 0,07% больше итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,4%.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов на морском терминале в связи с повреждениями. "Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", - говорится в сообщении КТК.

В центре внимания участников рынка остается ситуация вокруг иранского ядерного соглашения. Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании ведущиеся переговоры о ядерной сделке, а также необходимость усилить поддержку партнеров в Ближневосточном регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем Иран официально отказался от требования отмены санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления ядерного соглашения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет Trading Economics. Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,24% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 8,26% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась относительно пятницы, оставшись на уровне 8,36% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,38% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 4 б.п. - до 8,42% годовых.