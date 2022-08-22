Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Medtronic PLC и "Детского мира" на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Medtronic опубликует отчетность во вторник, 23 августа. Ожидаем, что снижение роста выручки (минус 5% г/г) и рентабельности (минус 4 п.п.) окажется меньше консенсус-прогнозов. Это позволит снять избыточное давление негативных ожиданий на акции", - отмечают эксперты.

"Публикация отчетности "Детского мира" должна состояться в четверг, 25 августа. Ожидаем восстановление рентабельности EBITDA и ускорение роста выручки до 10,5% г/г (с 6,1% г/г в 1К22). Компания вернется к чистой прибыли после убытка в первом квартале, в том числе благодаря положительному эффекту от укрепления курса рубля", - указывают аналитики.

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