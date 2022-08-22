"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям American Electric Power с прогнозной стоимостью $109 за штуку, что предполагает потенциал роста 3,87% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"American Electric Power реализует одну из самых масштабных в США программ по замене угольных и газовых ТЭС на возобновляемую генерацию и делает ставку на регулируемый бизнес. Продажа неэффективного филиала в Кентукки должна положительно сказаться на общих результатах холдинга и ускорить зеленый переход: при этом эмитент не потеряет в мощности за счет ввода парка ВЭС North Central Wind Energy на 1,5 ГВт", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

American Electric Power - одна из крупнейших холдинговых компаний электроэнергетического сектора США, обслуживает около 5,5 млн потребителей в 11 штатах на юге и северо-востоке США и управляет самой обширной в стране инфраструктурой сетей передачи электроэнергии (40 тыс. миль).

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