Цена на газ продолжит рост в ближайшее время - ПСБ

Цена на газ продолжит рост в ближайшее время, не исключен подъем к $4000/тыс. куб. м до конца лета, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник продолжила рост после новости о новом ремонте на магистрали "Северный поток" и преодолела планку в $3000/тыс. куб. м. Мы считаем, что цена на газ продолжит расти (краткосрочно, до конца лета, не исключаем увидеть и $4000/тыс. куб. м), учитывая необходимость заполнения хранилищ в Европе в преддверии зимнего периода и конкуренцию за поставки с Азией. При этом риски аномально высоких цен на газ будут сохраняться до появления ясности с ремонтом турбин для "Северного потока 1", - пишут эксперты в комментарии.

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