Возобновление валютных интервенций Минфина может ослабить рубль - Райффайзенбанк

Возобновление валютных интервенций Минфина может ослабить рубль, сообщается в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Если интервенции Минфина будут возобновлены уже в текущем году, их месячный объем, по нашим оценкам, может составить до 150-200 млрд руб. При этом, если среднесуточные объемы торгов в паре юань/рубль сохранятся на уровне августовских (около 64 млрд руб., хотя с учетом налаживания новых торговых потоков можно предположить его дальнейший рост), такие покупки вполне смогут абсорбироваться рынком (будут составлять <10% от месячного объема). Отметим, что возобновление интервенций будет выступать фактором ослабления рубля, в том числе против доллара - даже в условиях проведения интервенций в валютах дружественных стран в предпосылке о безарбитражности, которая должна выполняться для достаточно ликвидного рынка. В нашем текущем прогнозе (65-70 руб./$1 на конец 2022 года) мы не закладывали возможный запуск полномасштабных интервенций уже в текущем году - в случае возобновлении этого механизма, курс рубля при прочих равных может оказаться на 5-10% слабее этого уровня", - пишут эксперты.

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