Новые облигации Полюса серии ПБО-02 могут быть размещены с доходностью около 3,5% - Инвестбанк Синара

Новые пятилетние облигации "Полюса" серии ПБО-02, номинированные в китайских юанях, могут быть размещены с доходностью около 3,5% годовых, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Полюс" планирует 23 августа открыть книгу заявок на пятилетние облигации серии ПБО-02 на сумму не менее 3,5 млрд юаней. Ориентир по ставке купона - не выше 4,2% годовых. Расчеты по облигациям при размещении, выплате купонов и погашении будут в юанях с возможностью выплаты в рублях по курсу Банка России на дату выплаты по решению компании или по запросу инвесторов, - указывает эксперт в обзоре. - Ориентир по ставке может показаться довольно низким, однако стоит учесть, что благодаря дефициту подобных инструментов спрос на бумаги в юанях находится на высоком уровне. Об этом свидетельствует недавнее размещение облигаций "РусАла", который установил по облигациям купон 3,9% годовых, снизив его с первоначального ориентира в 5% и вдвое увеличив объем размещения. Сейчас эти бумаги торгуются с доходностью 3,4% годовых к оферте в 2024 году. Мы считаем, что облигации "Полюса" могут быть размещены с доходностью около 3,5% годовых".

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