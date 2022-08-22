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22 августа 2022 года 12:25

Среднесрочная техническая картина цены нефти пока остается слабой - "Финам"

Среднесрочная техническая картина по котировкам нефти марки Brent пока остается слабой, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Слабая динамика мировых фондовых индексов в пятницу и утром в понедельник накладывает отпечаток и на рынок нефти, поскольку инвесторы не сбрасывают со счетов риски, связанные с тем, что агрессивное повышение процентных ставок в США ослабит мировую экономику, а значит, и спрос на топливо. Активно растущий индекс доллара также сдерживает рост цен на энергоносители. Другой фактор, который пока сдерживает рост цен на нефть - опасения по поводу замедления спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти", - отмечает эксперт в комментарии.

Самые интересные события на рынке нефти, по мнению Потавина, начнут происходить с декабря текущего года, когда страны G7 будут вводить ценовые ограничения на российскую нефть, а также эмбарго ЕС на танкерные поставки нефти и запрет на страхование. "Возможно, к тому моменту США задумаются о восполнении своего просевшего стратегического резерва (SPR), который сейчас находится на минимумах с 1985 года. А сейчас американская нефть уходит на экспорт, спасая Европу от топливного голода и последствий эмбарго на поставки сырья из России", - пишет эксперт.

"Попытка повышения цен в конце прошлой недели пока не получила продолжения. Как видим, сейчас ближайший уровень поддержки находится на $92,5/баррель по нефти марки Brent. Среднесрочная техническая картина пока остается слабой. Слом нисходящего тренда произойдет, если "быки" смогут закрепить цены выше $98/баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА


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