"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CVS Health

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций CVS Health Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $123,6 за штуку на февраль 2023 года на фоне опубликованной хорошей отчетности эмитента за второй квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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