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22 августа 2022 года 11:25
Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 и выше осенью 2022г - "Солид Брокер"
Возможно постепенное ослабление рубля как минимум до уровня 70 руб./$1 в течение осени текущего года, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "Как нам кажется, правительство хочет как можно скорее возобновить покупку валюты для девальвации рубля. Однако пока не совсем ясно как будет осуществляться выкуп: чтобы выкупать юани, то есть ввести новое бюджетное правило, необходимо принятие нового закона. По всей видимости, покупки будут именно долларов, что выглядит вынужденной мерой. Так или иначе, в условиях сниженного импорта валютные интервенции выглядят спасительным "лекарством" для экономики, но нельзя с ним "переборщить". Мы, таким образом, ожидаем постепенной девальвации рубля этой осенью как минимум к 70 рублям за доллар", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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